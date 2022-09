A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou dois homens, na noite de terça (dia 13), com maconha durante fiscalização de combate ao crime no km 227 da Dutra, posto Caiçara.

Dois indivíduos, de 24 e 35 anos, estavam no veículo com placas de São Paulo, que é locado. Ao ser feita consulta nos sistemas, verificou-se que um dos homens possuía antecedentes criminais por estelionato e associação criminosa. Os agentes também sentiram odor característico de maconha. Ao ser realizada busca no interior do veículo foi localizada pequena quantidade da droga para consumo.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e os indivíduos liberados para seguirem viagem.