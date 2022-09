A Guarda Municipal de Barra Mansa resgatou um gambá na manhã de hoje (dia 15) no pátio da Prefeitura. O animal de pequeno porte estava bem durante a salvaguarda, passou por avaliação veterinária e já foi recolocado em uma unidade de conservação ambiental.

O gambá é o animal mais resgatado pela Guarda Ambiental Municipal, correspondendo a mais de 50% dos animais protegidos por ano. A fêmea pode se reproduzir até três vezes durante o ano, com isso, há grande quantidade da espécie nas cidades, sendo muito comum encontrá-los em áreas urbanas.

O Gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues, orienta a população na hipótese de avistar um gambá pelas ruas. “Por se tratar de um animal silvestre, as pessoas devem evitar o contato e caso venham a se deparar com algum gambá e ele esteja em situação de risco, como foi o caso de hoje, as pessoas poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, alertou.

O contato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é: (24) 2106-3408 – telefone – ou (24) 99923-7641 – WhatsApp.

Foto: Paulo Dimas