Em anos dedicados à vida política, Luis Antônio Cardoso possui cinco mandatos como vereador eleito por Barra Mansa, sendo presidente da mesa diretora em uma de suas passagens pela Câmara, e assumiu uma cadeira no Legislativo em outras duas oportunidades como suplente.

Além disso, o candidato a deputado estadual pelo PSC também possui experiência como secretário de Governo e Desenvolvimento Rural, diretor executivo do Fundo de Assistência Médica Permanente dos Servidores Públicos do Município de Barra Mansa (Fundamp).

Com destaque para o seu trabalho como coordenador, por mais de 30 anos, do ‘Bloco do Boi’ – o mais antigo bloco carnavalesco da Região Sul Fluminense, Luis Antônio Cardoso disputa pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nestas eleições de 2022 e apresenta algumas de suas propostas para o desenvolvimento do carnaval no interior do estado e o uso do esporte como ferramenta social.

Seguindo a linha deste trabalho à frente do ‘Bloco do Boi’, o candidato detalha como será o seu projeto de fomento do carnaval no interior do Estado. “O Rio de Janeiro é mundialmente reconhecido por seu carnaval, que é uma das maiores festas populares e democráticas do mundo, mas precisamos desenvolver esse trabalho nas cidades do interior e dessa forma atrair os olhares e as pessoas para as festas que já tradicionalmente acontecem fora da capital. O ‘Bloco do Boi’, por exemplo, segue vivo há mais de 70 anos, no Sul Fluminense quem não conhece, pelo menos já ouviu falar.

Outro destaque que temos no interior é Três Rios, que conta com desfiles lindíssimos. Nós precisamos atrair os olhares do grande público para essas opções e uma das minhas bandeiras é buscar ações de incentivo para que o Brasil, até quem sabe o mundo, venha conhecer e se apaixonar pelo carnaval do interior. Fomentando o carnaval, consequentemente, atraímos investimentos e rodamos a economia com a geração de empregos e o desenvolvimento do turismo, por exemplo”, destacou .

Outra bandeira de Luis Antônio Cardoso é o esporte, principalmente o uso dele como ferramenta de inclusão e social. “Muitos jovens vêem no esporte uma possibilidade de mudança de vida. Diante desse cenário, precisamos utilizá-lo para o resgate da nossa juventude, tirando-os das ruas e da situação de vulnerabilidade. Precisamos criar políticas públicas para desenvolver essa área em conjunto com a educação”, disse Luis Antônio.

Por fim, Luis Antônio Cardoso explica a importância do Sul Fluminense ter um representante na Alerj. “Para que a nossa região continue nessa linha crescente, precisamos ter pessoas que lutem por ações e criem políticas públicas que favoreçam o interior. Esse é o meu projeto, desenvolver propostas para o Sul Fluminense”, declarou o candidato.