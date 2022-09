Faltando pouco mais de duas semanas para as eleições marcadas para 2 de outubro, candidatas e candidatos já tiveram que apresentar a primeira parcial da prestação de contas de campanha. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 24.986 postulantes aos cargos eletivos nas Eleições 2022 enviaram à Justiça Eleitoral, dentro do prazo legal, os relatórios. O número corresponde a 85,80% do total de mais de 29 mil políticos que concorrem no pleito.

As informações enviadas devem detalhar a movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida de 16 de agosto a 8 de setembro. Conforme os valores disponibilizados pelo TSE é possível constatar que alguns candidatos com domicílio eleitoral em Volta Redonda e Barra Mansa apresentaram prestação com despesas acima das receitas.

A regra sobre prestações de contas de campanha está prevista na Lei das Eleições e na Resolução TSE nº 23.607/2019. A prestação de contas parcial deve conter os relatórios discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados no período.

Também devem trazer a indicação dos nomes e do CPF das pessoas físicas doadoras. No caso dos partidos políticos e candidatas ou candidatos doadores, deve ser indicado o CNPJ. Além disso, devem apresentar a especificação dos respectivos valores doados; a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores; e a indicação da advogada ou do advogado responsável pelas contas de campanha.

A não apresentação da prestação de contas no prazo fixado em lei ou a entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na ocasião do julgamento da prestação de contas final.

A seguir, a Folha do Aço detalha os valores que constavam até o início da noite de quinta-feira

(dia 15) na prestação de contas dos candidatos e candidatas à uma vaga no Legislativo residentes nos

dois municípios do Sul Fluminense, que concentram 361.364 eleitores:

Alan Cunha (Republicanos)

Receitas: R$ 21.895,00

Despesas contratadas: Não informada

Betinho Albertassi (União Brasil)

Receitas: R$ 314.000,00

Despesas contratadas: R$ 290.013,59

Bruno Marini (PRTB)

Receitas: R$ 24.307,00

Despesas contratadas: R$ 42.558,55

Dayse Penna (Novo)

Receitas: R$ 2.973,53

Despesas contratadas: Não informada

Inês Pandeló (PT)

Receitas: R$ 62.626,00

Despesas contratadas: R$ 59.659,85

Jari (PSB)

Receitas: R$ 195.000,00

Despesas contratadas: R$154.110,16

Joice Nicolau (União Brasil)

Receitas: R$ 50.000,00

Despesas contratadas: R$ 47.525,00

Marcelo Cabeleireiro (DC)

Receitas: R$ 147.075,00

Despesas contratadas: R$ 680.712,42

Guto Nader (União Brasil)

Receitas: R$ 203.000,00

Despesas contratadas: R$ 226.491,22

Renan Cury (Solidariedade)

Receitas: R$ 8.800,00

Despesas contratadas: R$ 18.876,00

Maurício Batista (União Brasil)

Receitas: R$ 120.000,00

Despesas contratadas: R$ 80.200,00

Munir Francisco (União Brasil)

Receitas: R$ 58.750,00

Despesas contratadas: R$ 81.621,40

Nelson Gonçalves (PSD)

Receitas: R$ 20.000,00

Despesas contratadas: R$ 24.923,00

Pastor Helerson Daniel (Republicanos)

Receitas: R$ 20.000,00

Despesas contratadas: R$ 10.603,00

Zoinho (PROS)

Receitas: R$ 1.000,00

Despesas contratadas: Não informada