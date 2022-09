O candidato a deputado estadual Betinho Albertassi (UB) realizou nesta segunda-feira (dia 19) agenda de campanha em Barra Mansa, com a participação dos vereadores Deco, Luciana Alves e Cristina Magno e do prefeito Rodrigo Drable, além da candidata a deputada federal Dani Cunha (UB).

A agenda em Barra Mansa começou com um encontro, ao lado da vereadora Luciana Alves, com as costureiras da New Magic, no bairro Ano Bom. São cerca de 50 mulheres que fabricam calças e outros acessórios para as maiores lojas do Brasil.

“Temos que valorizar a força da mulher. Na Câmara de Volta Redonda, apresentei projetos para proteger as mulheres. Consegui a realização do mutirão de mamografia. Como deputado, terei oportunidade de trabalhar ainda mais, visando beneficiar toda a região”.

Betinho Albertassi realizou também uma caminhada no bairro Vila Nova, acompanhado dos vereadores Deco, Cristina Magno e a candidata a deputada federal, Dani Cunha.

A agenda em Barra Mansa foi encerrada com uma grande reunião no Clube Municipal, com a presença de centenas de apoiadores, entre elas o prefeito Rodrigo Drable.

Betinho Albertassi destacou que, se eleito deputado estadual, vai trabalhar para trazer muitos recursos para Barra Mansa.

Quero agradecer o carinho que tenho recebido da população de Barra Mansa. Prometo ser o deputado que mais vai trabalhar pela cidade. Assumo esse compromisso publicamente para que vocês possam me cobrar no futuro.

Foto: Divulgação