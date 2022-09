A Associação dos Processadores de Aço do Estado do Rio de Janeiro (Aproaço), promoveu um encontro nesta segunda-feira (dia 19), para debater projetos e alinhar ações do setor do aço voltadas para o calendário 2023. O evento, realizado durante um almoço no Hotel Bela-Vista, em Volta Redonda, contou com a presença de cerca de 70 empresários, além das presenças do deputado federal e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Farah, da deputada estadual Tia Jú, do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa e do vereador de Volta Redonda, Rodrigo Furtado.

Durante o encontro, o vice-presidente da Aproaço, José Valentim Gallo, ressaltou a presença expressiva dos empresários e destacou os próximos passos para que o setor siga aumentando a sua representatividade nas diversas frentes de discussão sobre a economia, e medidas para o desenvolvimento do estado.

“A Aproaço completou um ano de fundação em agosto. E para nós, que passamos por tantas dificuldades nos últimos anos, principalmente pela falta de segurança jurídica, é motivo de orgulho ver a presença maciça de empresários, representando diversas regiões do estado. Somente através dessa demonstração de força, com a participação efetiva dos associados, é que podemos seguir crescendo e dar ao setor de aço o seu lugar de direito nas discussões políticas sobre o desenvolvimento da economia no Rio de Janeiro. Em 2023 iremos promover Painéis, Workshops, além da Semana do Aço, sempre buscando mecanismos para fomentar o segmento e dar a musculatura necessária para que a associação siga crescendo de forma estruturada”, explicou Gallo.

Participando ativamente das pautas, enquanto ocupava o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o deputado federal Vinícius Farah elogiou a iniciativa e afirmou que já está empenhando nas demandas do setor do aço no estado.

“O que a Aproaço vem fazendo é algo muito importante para alavancar as demandas do setor. Em diversos segmentos econômicos, temos que reunir empresas para buscar entender as necessidades, e isso leva muito tempo. Tenho acompanhado de perto esse trabalho deles no estado, e inclusive estou trabalhando na implantação do condomínio industrial em Volta Redonda, além da inclusão da cidade no regime tributário especial, diminuindo a alíquota de ICMS para 2%. Essa medida vai atrair mais empresas para o município, gerando mais empregos e renda para os cidadãos”, destacou Vinícius Farah.

A Aproaço reúne mais de 20 indústrias metalúrgicas instaladas no estado do Rio. De acordo com a última estimativa, somadas todas as empresas, incluindo as ainda não associadas, o setor do aço movimenta cerca de R$ 4,5 bilhões anualmente, gerando aproximadamente 10 mil empregos, diretos e indiretos. E a deputada estadual Tia Jú, destacou a importância de o setor estar inserido nas discussões que envolvem o setor na Alerj.

“Nosso papel é conversar com todos os pontos envolvidos e entender como podemos ajudar para fortalecer o crescimento do setor, e por consequência, fazer a economia do nosso estado ficar cada vez mais forte. E quando nesse caminho, encontramos um segmento organizado como o da Aproaço, o trabalho é facilitado por demonstrar a seriedade e comprometimento dos empresários”, destacou a deputada, Tia Jú.

