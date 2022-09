Estudantes e professores do Centro Universitário de Volta Redonda participaram da 15ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, no Rio de Janeiro, no último domingo (dia 18). Com lema “Liberdade religiosa. Eu tenho fé”, o ato reuniu representantes de diversas religiões em Copacabana, com o objetivo de combater o preconceito e defender a diversidade, bem como o direito de professar diferentes credos, como previsto na Constituição.

Como incentivo à prática profissional, aliando técnica a um tema pertinente para o desenvolvimento social, os alunos Júlio César Pedrosa e Samuel Soares, do 4º ano de Jornalismo, e Renato dos Santos, Rômulo Paes e Roberta Campos Manoel, do 3º ano de Publicidade e Propaganda, fizeram a cobertura da caminhada.

Organizada pelo babalawô Ivanir dos Santos, a ação reuniu representantes de diversos segmentos da fé, como católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, kardecistas, candomblecistas, umbandistas e budistas.

Sempre envolvido em ações de combate à intolerância religiosa, o Escritório da Cidadania do UniFOA marcou presença no evento, com o responsável, Dario Aragão, e Luiza Carolina Gama Ferreira. Participaram também as professoras Paula Leoni e Fabíola Tomé.