A cada 4 anos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) avalia a produção científica dos programas de pós-graduação brasileiros, no que diz respeito aos artigos publicados em diversos periódicos, revistas, anais de eventos e livros científicos, englobando todas as áreas do conhecimento.

Os resultados do último quadriênio 2017-2020 da CAPES saíram e as revistas científicas online da Editora Universidade de Vassouras, vinculada à Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, se destacaram e alcançaram resultados inéditos.

A CAPES classifica as revistas em A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, e C. Os resultados e as respectivas revistas da Instituição são: Mosaico – Revista Multidisciplinar de Humanidades – A4; Pró-UniverSUS – B1; Revista de Saúde – B4 e Revista Fluminense de Extensão Universitária – B4.

“Agradecemos todo o empenho e confiança da Instituição, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, editora das revistas online da Universidade de Vassouras, Conselho Editorial, Corpo Editorial, Avaliadores Ad hoc, autores, leitores, Gerência Comunicação e Gerência de Telecomunicação e Informática da Fundação Educacional Severino Sombra – FUSVE, pró-reitores, coordenadores de cursos, alunos e demais setores da FUSVE/Universidade de Vassouras pelo sucesso deste resultado. Juntos somos mais fortes”, declarou o professor Doutor Carlos Eduardo Cardoso, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Univassouras.

Foto: divulgação