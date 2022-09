Um caminhoneiro – de nome e idade não divulgados – morreu em um acidente ocorrido na noite de quinta-feira (dia 22), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato foi registrado na altura do quilometro 279, na Vila Ursulino.

De acordo com as primeiras informações, a carreta que ele conduzia tomou, provocando a imediata morte da vítima. O trânsito na via foi interditado parcialmente, fluindo apenas pela faixa esquerda e com congestionamento de cerca de 20 km na pista sentido Rio. A previsão é que ainda nesta manhã (dia 23) seja feita interdição total para o destombamento, retirada da carreta e liberação da pista.

Foto: Reprodução