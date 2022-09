A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta (dia 23), durante a Operação SHARING, um médico de 73 anos por disponibilizar imagens com conteúdo de abuso sexual infantil na internet. O homem será encaminhado à Superintendência da PF no Rio para os procedimentos de polícia judiciária e, logo após, será encaminhado ao sistema prisional. A investigação durou 2 meses e ele foi preso em flagrante em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A ação foi desenvolvida no âmbito do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos – GRCC -, os policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações – iniciadas via cooperação policial internacional -, o suspeito teria publicado, na rede mundial de computadores, vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças e adolescentes.

O investigado responderá criminalmente por disponibilizar pela internet vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, cuja pena pode chegar a 6 (seis) anos de prisão.

O nome da operação “SHARING”, em inglês, significa compartilhar.