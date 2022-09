O Volta Redonda deu mais um passo na busca pelo pentacampeonato da Copa Rio 2022. Nos pênaltis, venceu o Paduano nos pênaltis na quarta-feira (dia 21) e se classificou para a semifinal da competição. Pela frente, o adversário tricolor será o Americano, em partidas marcadas para outubro, dias 5 e 19.

Após a partida, o técnico do Voltaço, Rogério Corrêa, celebrou a classificação. “Passamos dificuldades, enfrentamos uma equipe muito organizada, mas conseguimos alcançar o nosso objetivo que era a classificação. Óbvio que seria muito bom termos feito o resultado muito rápido, porém não conseguimos pela organização do adversário”, afirmou. “O grupo está de parabéns e agora seguimos firmes para a semifinal”.

Antes da semifinal da Copa Rio, o Volta Redonda terá o “jogo do ano” diante do Botafogo-SP, domingo (dia 25), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Estou ouvindo esta palavra, jogo do ano, pela quadragésima quinta vez neste período que estou aqui. Todos os jogos foram os jogos do ano para a gente, mas, logicamente agora é o último jogo da Série C para a gente, onde temos chances de classificação. Sabemos que a equipe do Botafogo é muito boa, qualificada, forte, mas nós temos chances. Temos que fazer três gols e vamos buscar isso com todas nossas forças. Aí, depois do jogo, dependendo da vitória do Mirassol, possamos comemorar este tão sonhado acesso”, projetou o comandante tricolor.

Ingressos

O Voltaço quer contar com o apoio da sua torcida no jogo que pode valer o tão sonhado acesso à Série B do Brasileiro. A diretoria preparou uma promoção de ingressos a R$ 10 (meia-entrada) para assistir a Voltaço e Botafogo-SP neste domingo, às 17h, no Raulino de Oliveira, em partida válida pela última rodada da segunda fase da Série C.

Na quarta colocação do grupo B, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença e torcer para que o Mirassol-SP vença a Aparecidense-GO para conquistar o acesso. A venda de ingresso teve início na quinta-feira (dia 22), nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, a partir das 14h

Foto: divulgação