Com valor de R$ 1 mil, 259 motoristas de táxi de Volta Redonda estão recebendo o auxílio “Bem-Taxista”, programa social de assistência aos trabalhadores do transporte interestadual e urbano criado pelo governo federal. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, há mais 276 profissionais cadastrados no terceiro lote aguardando a liberação do benefício. O total de cadastros para o primeiro e segundo lote, que já foram liberados, é de 268.

Na vizinha cidade de Barra Mansa, o número de beneficiários é menor, chega a 41, sendo que foram 96 motoristas cadastrados. O auxílio foi criado para compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis, a contribuição começou a ser paga em julho apenas para os permissionários. Os motoristas auxiliares não estão incluídos.

Ao todo, foram pagos R$ 490,4 milhões a 245.213 taxistas em todo país, que receberam R$ 2 mil cada um. Segundo o Ministério do Trabalho, 300.771 taxistas foram inscritos no programa pelos municípios até o dia 2 de agosto – mas 49.515 foram considerados inelegíveis ao benefício (veja nas perguntas e respostas quem tem direito à ajuda).

Os taxistas cujos dados tenham sido inscritos pelas prefeituras entre os dias 3 e 15 de agosto, e que sejam considerados elegíveis, receberão as duas parcelas no dia 30 deste mês.