Uma mulher de 26 anos teve o carro alvejado com vários tiros na madrugada de sábado (dia 24), no bairro Sessenta.

A dona do veículo e mais duas testemunhas contaram, na delegacia, que ouviram vários disparos por volta das 3 horas. Ela só verificou que os disparos foram feitos na lataria e nos pneus do automóvel de manhã. No local, foram recolhidos 29 estojos de calibre 9mm.

Não há informação da motivação do ataque.

Foto: Polícia Militar