A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu ocorrência, na manhã deste domingo (dia 25), de um capotamento na altura do km 308,5 da Dutra, próximo a balança de pesagem de Resende. Os ocupantes teriam abandonado o veículo.

No local, os agentes apuraram que o automóvel, um Santana, com placas de Resende, seguia no sentido São Paulo, quando perdeu o controle, indo para a direita, colidindo contra a ponta de uma defensa metálica. O veículo saiu da pista e capotou no gramado do canteiro lateral, danificando 10 metros de cerca de arame e uma placa de “PARE”.

Segundo informações, os dois ocupantes que estavam no veículo fugiram do local. Foi verificado que o último licenciamento do veículo era do exercício 2013. O veículo foi removido para o pátio.

Foto: PRF