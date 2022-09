Os 43 idosos atendidos pelo Centro de Atendimento à Pessoa Idosa – José Conrado, o Centro Dia do Aterrado, estão sendo beneficiados com o projeto ILPI Sorrindo, realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR). Por meio desta parceria, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) está ampliando os serviços oferecidos para os seus usuários.

Criado pelo Setor de Filantropia da Associação de Aposentados em maio deste ano, o projeto ILPI Sorrindo foi viabilizado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e também desenvolvido pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ele tem o objetivo de contemplar os idosos em Volta Redonda que são atendidos pelas ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) e comunidade. Através do projeto, é possível realizar tratamento dentário dos idosos e promover passeios e oficinas, como de dança, música, artes, oficinas interativas e contação de histórias.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que ampliar as atividades realizadas pelo Poder Público, através destas parcerias, significa um avanço muito grande para a cidade.

“Estamos ampliando as parcerias que irão nos ajudar a avançar na garantia de direitos dos nossos assistidos e assistidas. Firmar parcerias como esta com a AAP-VR é de vital importância no avanço de políticas públicas em Volta Redonda. Elas demonstram a seriedade com que realizamos o nosso trabalho, pois entidades tão importantes como essa passam a confiar nas ações que executamos em prol da nossa população”, avaliou a secretária.

Ela frisou ainda que a iniciativa vai ampliar, por exemplo, as viagens que já são oferecidas à terceira idade. “Sabemos o quanto o lazer impacta na vida desses idosos. Prova disso é a melhoria da qualidade de vida dos idosos que participam das viagens que a prefeitura voltou a oferecer este ano. Eles retornam mais felizes e dispostos”.

Entre os passeios já realizados através da parceria com a AAP-VR, estão as visitas à biblioteca pública, Zoológico Municipal (Zoo-VR), shoppings da cidade, além das serestas promovidas na sede da associação, no bairro Vila Santa Cecília. A próxima atividade programada será uma viagem a Penedo, distrito de Itatiaia, onde eles irão conhecer as principais atrações da cidade.

Norma da Silva Mascarenhas, de 73 anos, moradora do bairro Vila Santa Cecília, é usuária do Centro Dia e uma das beneficiadas com o ILPI Sorrindo.

“Achei extraordinário o passeio à biblioteca municipal. Moro em Volta Redonda há tantos anos e nem me lembro a última vez que vim aqui. Eu admirei tudo. É muito bonito, maravilhoso. Peço a Deus que continue olhando pelas pessoas que cuidam da cultura da nossa cidade, dando força e ânimo para que eles possam construir, cada vez mais, espaços assim”, disse Norma.

No próximo mês os idosos irão conhecer também a sede campestre da APP-VR, que fica localizada na Estrada Pinheiral-Vargem Alegre, em Pinheiral. Lá eles poderão passar o dia pescando, realizar atividades físicas na área de recreação, utilizar as duas piscinas, além da lanchonete, que tem uma vista privilegiada da natureza.

Foto: divulgação