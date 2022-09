O candidato a deputado estadual Nelson Gonçalves (PSD) assumiu compromisso com o público feminino e garantiu, que se eleito, vai desenvolver ações e projetos que valorizem e promovam o crescimento profissional das mulheres. O candidato garantiu ainda que vai atuar, junto com os municípios, em busca de recursos para a ampliação de creches aumentado a oferta de vagas para crianças deixando seus filhos protegidos enquanto trabalham.

Nelson Gonçalves defendeu ainda o incentivo à criação de cooperativas para gerar empregos para mulheres. Em conversa com eleitoras ele falou sobre o assunto e reforçou que o sistema de cooperativas vem dando certo em diversos setores, garantindo o crescimento econômico de todo o grupo. “Na Alerj, quero criar e apoiar projetos que abram caminhos para a independência profissional da mulher em todos os níveis. Quero inicialmente ouvir o público feminino para que elas falem de suas necessidades e anseios, para que juntos possamos traçar uma linha de trabalho para atender a esse público de grande importância”, ressaltou.

O candidato reforçou ainda que a formação profissional, em seus diversos níveis, permite que as mulheres disputem com mais ênfase o mercado de trabalho. Nelson Gonçalves já vem conversando com as mulheres em busca de propostas para o público feminino. Segundo ele, a maioria se queixa de opções de cursos profissionalizantes gratuitos, que atendam a realidade do mercado.

Ainda de acordo com o candidato, as mulheres afirmam que quando os cursos são ofertados, os horários são restritos, dificultando a participação daquelas que trabalham. “Não adianta ofertar um curso, por exemplo, às 10h quando a mulher, mãe, trabalhadora está extremamente ocupada. Dessa forma não funciona. E mais: é preciso ouvir as interessadas pela formação”, completou.

PROPOSTAS

Na reta final de campanha o candidato voltou a falar da credibilidade e trabalho realizado pela região e reforçou suas principais propostas de campanha como: duplicação da Serra das Araras, construção de uma nova Rodovia Volta Redonda a Getulândia, implantação de Restaurante Popular para o Retiro, recuperação de estradas como Barra Mansa a Angra dos Reis, implantação da Universidade Pública para o Sul do Estado, entre outras.

Foto: Divulgação