Faltando poucos dias para as eleições gerais deste ano, o candidato a deputado federal pelo União Brasil, Samuca Silva, iniciou a semana decisiva de campanha visitando cidades importantes do Vale do Café, onde reforçou sua proposta de envolver todos os municípios da região na discussão em torno da criação do Consórcio Regional de Turismo.

Durante a visita, realizada nesta segunda-feira, Samuca caminhou pelos centros das cidades de Vassouras, Valença e Pinheiral, conversando com eleitores e apresentando suas propostas para o mandato de deputado federal. O ex-prefeito de Volta Redonda também percorreu ruas das cidades com carro de som e falou sobre desenvolvimento econômico e de que forma o turismo pode contribuir para movimentar ainda mais a economia regional.

“Temos uma região muito rica, do âmbito do turismo. Todo o Médio Paraíba pertence ao Vale do Café, de Resende a Rio das Flores. Existe um potencial enorme a ser explorado e para isso quero trazer o Ministério do Turismo para dentro da nossa região. Mobilizar prefeituras, Governo Federal e Estadual para criarmos um Consórcio Regional de Turismo”, explicou Samuca.

Segundo Samuca, a ideia de um consórcio facilitaria a elaboração de projetos unificados de incentivo ao turismo e a destinação de recursos federais por parte dos ministérios, além de fortalecer a negociação com grandes operadoras turísticas do Brasil para inserir o Sul do Estado no calendário de pacotes, atraindo mais visitantes.

“Podemos ter um consórcio intermunicipal nos moldes do existente na saúde, para ter recursos constantes destinados pelos governos Federal e Estadual, para serem utilizados em projetos fixos de incentivo ao turismo, preservação dos patrimônios histórico e cultural, infraestrutura turística. Para isso, é importante ter um deputado federal que faça essa ponte com os órgãos do setor e que ajude as prefeituras a melhorarem o ambiente para o recebimento de investimentos públicos e privados na rede hoteleira, estrutura de lazer, gastronomia, entre outros”, detalhou o candidato a deputado federal.

Nas conversas com eleitores, o candidato a deputado federal reforçou a ideia de interligar as microrregiões turísticas ao longo de toda o médio paraíba, como um grande roteiro cheio de atrações diversas, para todo o tipo de visitante.

“Poucas regiões do país têm essa diversidade de atrações a se visitar. O consórcio turístico pode, inclusive, capitanear uma linha regional turística de ônibus elétrico, interligando os centros comerciais e históricos desses municípios”, destacou Samuca.

Para Samuca, há no Médio Paraíba características semelhantes com outras regiões do país, que podem ser referência no desenvolvimento turístico integrado e regional.

“Vou buscar inserir o projeto do Aeroporto Vale do Aço no próximo leilão de aeroportos do Governo Federal. Tendo uma base, em Volta Redonda, o turista poderá visitar toda a região, de Visconde de Mauá a Valença. Com planejamento, é possível atrair grandes operadores de turismo e incentivar o desenvolvimento de uma rede local de empreendedores para o setor, como empresas de transfer, hotéis e pousadas, restaurantes. São muitas as possibilidades e só com representatividade em Brasília e trabalho conjunto isso pode se tornar realidade”, descreveu o ex-prefeito de Volta Redonda e candidato a deputado federal, Samuca Silva.

Foto: Divulgação