A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Obras Públicas, está avançando no projeto de revitalização do bairro Morro do Gama. Na terça-feira (dia 27), o prefeito do município, Mario Esteves, visitou o local das obras, que, por sua vez, estão orçadas em mais de R$ 4 milhões. As benfeitorias estão relacionadas à pavimentação asfáltica, rede de esgoto e de drenagem, acessibilidades nas ruas e sinalização.

Atualmente, os trabalhos estão voltados à fase de asfaltamento das ruas Alexandre Arruda e Nossa Senhora das Graças. Segundo dados da pasta de Obras Públicas, serão executados, dentro do bairro, 1.625 metros de rede de drenagem, 3.088 metros de rede de esgoto e 11.848 m² de pavimentação.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, os trabalhos no Morro do Gama eram de fato necessários, levando em conta o desgaste de sua infraestrutura. “Havia uma necessidade muito grande de que essas obras fossem realizadas. A pavimentação das ruas se encontrava em estado precário, e as redes de drenagem não eram suficientes, ocorrendo constantes inundações. Por isso, foi preciso realizar esse grande projeto”, diz.

Mario Esteves falou sobre a grande importância dessas obras para os habitantes do local e exaltou a iniciativa do governo em melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos.

“Os moradores do Morro do Gama passaram muitos anos sofrendo com o abandono do poder público. Nós assumimos o compromisso de mudar a realidade. Estamos escrevendo um novo capítulo na história do local, com investimentos por todo o bairro. As pessoas merecem chegar em casa com dignidade e segurança, além dos serviços básicos que necessitam de bons acessos para chegarem aos moradores”, afirma o chefe do executivo, completando que “esse se trata do maior investimento da história do Morro do Gama”.

O prefeito ainda enfatizou que os transtornos causados aos moradores pelas obras serão recompensados quando o projeto se encerrar. “Temos consciência dos desafios e dos transtornos causados, porém, é necessário saber que isso é passageiro, e os benefícios são permanentes. Com tudo que está sendo feito, uma casa que antes valia R$ 100 mil, vai passar a valer o dobro. Quando encerrado, todo esse processo irá valer a pena”, finaliza Mario.

Foto: Juan Barbosa l PMBP