O Polo Metalmecânico, projeto idealizado pelo ex-prefeito de Volta Redonda e candidato a deputado federal pelo União Brasil, Samuca Silva, foi destacado pelo governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, durante debate entre candidatos ao governo estadual na TV Globo, realizado na noite desta terça-feira (dia 27). O embate tratava do tema desenvolvimento econômico.

O projeto do Polo Metalmecânico foi elaborado em 2018 pela Prefeitura de Volta Redonda, durante o mandato de Samuca, com assinatura de protocolo de intenções entre governo estadual, município, CSN e empresas da cadeia do aço. Com base nesse projeto, foi criada a Lei do Aço, prevendo incentivos a empresas que se instalarem no Sul Fluminense e em outras áreas do Rio de Janeiro. A Lei do Aço foi regulamentada no final de 2020 e até hoje ainda não passou a vigorar, conforme previsto.

Durante o debate na noite de terça, o governador Cláudio Castro, ao falar de industrialização no Estado do Rio, citou o projeto do Polo Metalmecânico e a Lei do Aço, como ferramentas para trazer mais desenvolvimento para a região.

“Você, de Volta Redonda, está vendo como o Estado está evoluindo, virou um canteiro de obras. Mas não só isso não, temos o Polo Metalmecânico, com a lei que diminui impostos para indústrias e faz com que outras empresas possam vir para cá. Não é atoa que a ArcelorMittal, a CSN e tantas outras indústrias voltaram a investir no Rio de Janeiro”, destacou Cláudio Castro durante o debate da TV.

A fala do governador reforçou a proposta do candidato a deputado federal, Samuca Silva, de trabalhar em conjunto com os governos Estadual e Federal, para criar todas as condições necessárias para o Polo Metalmecânico virar uma realidade no Sul Fluminense e em todo o Estado do Rio de Janeiro.

“A geração de empregos e renda foi uma marca da minha gestão de prefeito e vai ser uma das minhas prioridades como deputado federal. O Polo Metalmecânico vai ter uma representatividade enorme no desenvolvimento econômico do Sul do Estado na próxima década. Junto com as empresas que vão se aproveitar da Lei do Aço, vão chegar investimentos em capacitação, em infraestrutura, em saúde, educação. Todas as áreas vão ser impactadas”, destacou Samuca.

Foto: Arquivo/divulgação