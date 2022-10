Com mais de 97% das urnas apuradas no estado do Rio de Janeiro, o resultado das eleições deste domingo (dia 2) confirmam um novo cenário político no Sul Fluminense. Munir Neto (PSD), Tande Vieira (PROS), Jari (PSB) foram eleitos e agora se juntam a Gustavo Tutuca (PP), André Corrêa (PP) e Célia Jordão (PL) na Assembleia Legislativa (Alerj).

Por outro lado, Marcelo Cabeleireiro (DC), apesar da votação expressiva, com mais de 31 mil votos, e Noel de Carvalho (Solidariedade) não conseguiram renovar os mandatos como deputado estadual.

Delegado Antônio Furtado não consegue reeleição

Na Câmara Federal, as urnas reprovaram os deputados Delegado Antônio Furtado (União Brasil) e Luiz Antônio Corrêa (PP), que não se reelegeram. Outro nome conhecido da cena política regional, o ex-jogador Deley (PSD) também não conseguiu uma cadeira em Brasília.