O personal trainer Arthur Nunes conquistou dois troféus no torneio de fisiculturismo Musclecontest Petrópolis. A competição foi realizada no último final de semana na cidade da região Serrana do Rio.

O atleta, que trabalha com treinamento personalizado em Volta Redonda, Barra Mansa e Porto Real, saiu vencedor na categoria Men’s Physique Open e Estreantes. “Foi muito difícil conciliar a rotina de trabalho com toda restrição alimentar. A gente acaba ficando sem forças para fazer nossas atividades diárias, além dos treinos e cardios. Mas estou com o melhor coach e nutricionista Ari Lima que me auxiliou em cada detalhe nessa preparação”, destacou Arthur.

Ele conta que, nos dias que antecederam a competição, os preparativos ficaram mais rigorosos. Em uma ocasião, o atleta diz que chegou a tomar 8 litros de água por dia. “Encerrada a competição, eu só queria celebrar o momento com meus amigos e familiares que me acompanharam nessa difícil caminhada”, afirmou.

Foto: divulgação