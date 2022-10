Estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que oferece mais de 200 novas vagas para os cursos de Eletricista de Manutenção Industrial, Mecânico de Manutenção e Operador de Máquinas de Usinagem. Os aprovados receberão remuneração e benefícios diferenciados.

O processo seletivo é formado pelas etapas de inscrição online, provas de matemática e português, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. Todas essas etapas são eliminatórias. As inscrições podem ser feitas até 13 de outubro, no site www.csn.com.br/oportunidades.

O Programa oferece aos jovens estudantes experiências diversificadas e intensas que irão ajudar o seu desenvolvimento profissional por meio de atividades teóricas e práticas. Com duração de até dois anos, o programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Nesta edição, a empresa também aceitará as inscrições de pessoas com deficiência (PcDs).

Confira os pré-requisitos:

– Jovens com idade entre 18 e 22 anos;

– É obrigatório o certificado de reservista para o sexo masculino;

– Possuir o ensino médio completo ou estar cursando o 3º ano;

– Morar nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Resende, Quatis, Pinheiral, Barra do Piraí e Piraí;

– Não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do Senai.

Foto: divulgação