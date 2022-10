Mais uma vez, a qualidade do ensino do Centro Universitário de Volta Redonda expande os horizontes e avança a rumos distantes. Dessa vez, três alunos foram aprovados para apresentar trabalhos no 30º SIICUSP – Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo. O evento acontecerá on-line e os alunos deverão produzir um vídeo de 10 minutos para apresentação da banca, no dia 20 de outubro.

A parceria entre o trio de alunos e a professora-orientadora começou no início do curso. Amanda Provietti Cury, João Vitor Matachon, Thiago Tadeu de Almeida esboçaram interesse pela iniciação científica ainda no 5º módulo do curso, quando Maria Cristina do Espírito Santo, professora da disciplina de Infectologia, se juntou para os trabalhos individuais de pesquisas. “Há um ano submetemos e fomos aprovados, os três, na pós-graduação da USP”, explica como começou a ideia. “Todos os projetos são pesquisas com humanos na área clínica, os três fizeram trabalhos distinto, porém dentro do tema”.

Nesse ano ainda, João Vitor , conquistou o primeiro lugar no 13° Congresso Paulista de Infectologia, junto com a professora Dra. Maria Cristina, na Categoria Apresentações Orais. O mesmo trabalho, “Avaliação da eficácia da vacinação de hepatite B em pacientes com esquistossomose mansônica hepatoesplênica severa no Hospital das Clínicas, São Paulo, Brasil”, agora, após reanálise de dados, chegaram a novas ideias. “Algumas novas conclusões promissoras e novos desafios que teremos que enfrentar!”, comemora o aluno.

– Só que com a experiência que tivemos no Congresso em São Paulo, consegui lidar melhor com meus objetivos dentro do trabalho e acredito estar mais confiante agora para apresentar meus resultados finais no 30° Simpósio da USP – conclui João Vitor.

Os outros dois trabalhos da Amanda e do Thiago, são, respectivamente: “Perfil clínico e laboratorial dos pacientes com neuroesquistossomose do ambulatório de neurologia do Hospital das Clínicas, São Paulo, Brasil” e “Transplantes hepáticos de doadores com esquistossomose: Perfil clínico e epidemiológico de Pacientes do Hospital das Clínicas, São Paulo, Brasil”.

Para Amanda, que o tempo de internado e a distância das cidades, foi uma experiência árdua, que exigiu muito esforço e dedicação porém enriquecedora. “A gente aprendeu muito, muito mesmo. Só de pisar no Hospital das Clínicas, a gente é inundada de conhecimento, de todas as formas.”

– Amanda, Thiago e eu estamos dentro dessa linha de pesquisa em esquistossomose mansônica. O simpósio inclui todas as áreas dentro da Medicina e serão oito trabalhos apresentados sobre Moléstias Infecciosas ao todo. A professora Maria Cristina conta com metade dos trabalhos do evento! – explica João Vitor – Além de nós três, ela também é orientadora de mais uma aluna em São Paulo. Ela está desenvolvendo um importante papel como professora para todos nós – completa.

No caso de Thiago, que em 2019 buscou auxílio da professora Maria Cristina com a proposta de um trabalho onde ela acolheu a ideia para fazer um PIC na USP. Desde então os dois inicia reuniões semanalmente para discutir o andamento do trabalho. O projeto aconteceu durante 2 anos, no realizaram um levantamento do perfil do paciente com esquistossomose que foram doadores de fígado para pacientes que precisavam desse órgão. “Ao todo nosso trabalho terminou com vários produtos, sendo eles um vídeo, um resumo na USP e um artigo”. O aluno, contou com emoção a experiência de participar do trabalho. “Ao estudar na biblioteca da USP, desfrutei do prazer de ver estudando ao meu lado a pesquisadora Jaqueline Goes de Jesus, qual foi responsável pelo primeiro sequenciamento genético do vírus covid-19 no Brasil. Poder participar desse projeto me abriu novos horizontes”, comemorou orgulhoso, pelo desafio e honra poder levar o nome do UniFOA no maior centro médico do País, segundo Thiago.

As inscrições para o simpósio aconteceram nos últimos meses. As apresentações ocorrerão em outubro e a etapa internacional inicia em novembro.

O Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP é um evento anual que tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de iniciação à pesquisa científica e tecnológica realizados por alunos de graduação da USP e de outras instituições nacionais e internacionais.

A intenção do encontro busca contribuir para o desenvolvimento de competências necessárias à pesquisa acadêmica, promovendo a oportunidade de interação entre pesquisadores de todos os níveis e áreas, abrindo campo na pesquisa multidisciplinar no ensino superior,

Desde 2014, o SIICUSP é composto de duas fases. Na primeira, cada Unidade, ou grupo de Unidades, organiza seu próprio evento, com trabalhos de sua área específica. Os estudantes apresentam seus projetos para uma comissão avaliadora, que indica os que forem melhor avaliados para a segunda fase, denominada “Etapa internacional”. Nessa fase, os estudantes selecionados têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos novamente, em evento com participação de todas as áreas do conhecimento, na Cidade Universitária, em São Paulo.

A programação do evento é aberta a todos os estudantes, docentes, pesquisadores e público geral interessado. Estudantes de universidades estrangeiras também participam apresentando seus projetos, selecionados por comitês de sua instituição. O Simpósio é realizado anualmente pela Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo.

Os alunos também estão aguardando resposta de aprovação, que acontecerá no final de outubro, para a participação no Simpósio Internacional de Esquisitossomose de Ouro Preto, em novembro.

Informações complementares: http://siicusp.prp.usp.br/pt/home/