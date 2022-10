Mais de 200 fiéis da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, saíram na madrugada de sábado (dia 8), em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. A ação faz parte da tradicional Romaria da Padroeira do Brasil, celebrada no dia 12 de outubro.

Três paróquias da cidade de Volta Redonda estão participando: Paróquia São Sebastião – Comunidade Bom Jesus (85 peregrinos), Paróquia Nossa Senhora da Conceição (70 peregrinos) e Paróquia São Paulo Apóstolo (45 peregrinos).

A saída dos peregrinos aconteceu às 04 da manhã de sábado e a expectativa é de chegar à casa da Padroeira do Brasil, na manhã do dia 12. Os fiéis contam com apoio de equipe de logística que irão auxiliá-los durante todo o trajeto nas áreas de: segurança, alimentação e hospedagem. Além disso, os romeiros estão caminhando seguindo os protocolos recomendados pelas autoridades da região.

Neste ano, a expectativa é de aumento no número de peregrinos com o retorno da totalidade na festa de Nossa Senhora Aparecida, após dois anos de restrições ocasionadas pela Covid-19.

Pelo sexto ano consecutivo, Cléber Rodrigues Nogueira relata a sensação em retornar ao Santuário Nacional depois de 2 anos de atividades reduzidas. “Neste período de pandemia, perdemos muitos amigos e familiares. Estar retornando em peregrinação a Aparecida é um sentimento de gratidão”, disse o romeiro.

Foto: divulgação