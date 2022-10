Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Nesta data, as repartições municipais vão funcionar de forma facultativa, sendo que os serviços considerados essenciais, como os realizados pela Defesa Civil, Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e Secretaria de Manutenção Urbana, seguirão em sistema de plantão. Após o feriado nacional, todos os serviços serão retomados no horário normal na quinta-feira, 13.

Os serviços na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Mulher, Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal e Delegacia não serão afetados.

Defesa Civil

O atendimento de emergência da Defesa Civil poderá ser acionado por meio do telefone 199. As ligações serão recebidas pela Guarda Municipal no CESP (Centro Estratégico de Segurança Pública) e direcionadas à equipe de plantão.

Saae-BM

O cidadão que tiver problemas com abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência realizados pela autarquia, pode entrar em contato com o Saae-BM, através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria, no telefone (24) 3028-9944.

Comércio

A abertura das lojas comerciais seguirá de modo facultativo na quarta-feira, 12. Na quinta, 13, o comércio irá funcionar normalmente.

Ônibus

As empresas seguirão os horários determinados para domingos e feriados. Na quinta-feira, dia 13, os ônibus voltam a circular em seus respectivos horários.

Bancos

No feriado, não haverá expediente nas agências bancárias. Na quinta-feira, dia 13, as instituições financeiras vão funcionar normalmente.

Hemonúcleo

O Hemonúcleo entrará em recesso no dia 12, retomando as atividades normais na quinta-feira, dia 13, das 7h às 11h.