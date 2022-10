A Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv VR) está com inscrições abertas para oito turmas presenciais do curso livre na área de Design Gráfico. A capacitação da Co.liga é oferecida gratuitamente através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) no Brasil, e a Fundação Roberto Marinho (FRM).

Podem participar jovens acima de 18 anos e as inscrições podem ser feitas pelo link: abre.ai/cursodesigncoliga. Quem não tiver acesso à internet pode se inscrever em um dos três locais onde as aulas serão realizadas: Centro Oportunizar (Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília); Estação Cidadania (Rua 19, nº 135, Vila Rica/Tiradentes); e Telecentro do bairro Retiro (Avenida Antonio de Almeida, 1.181).

As vagas são limitadas e assim que forem preenchidas, os demais interessados serão inscritos para próxima data. Outras informações pelo telefone (24) 3339-2153.

Objetivo é capacitar os jovens com educação profissional

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, explicou que a realização do curso de forma presencial tem como objetivo o amplo acesso dos jovens munícipes aos espaços públicos, que contam com toda estrutura necessária, como computadores e acesso à internet.

“A realização do curso em um espaço físico proporciona ao jovem a interação com outros colegas de curso, facilita a troca de conhecimento e auxilia no foco e na disciplina. E esses cursos oferecidos pela Co.liga também visam o acesso das juventudes à educação profissional”, acrescentou Larissa, citando que esta será a primeira edição e que assim que as aulas forem concluídas, a CoordJuv vai avaliar a abertura das próximas turmas com novas datas e cursos novos.

O curso

O curso de Design Gráfico é autoinstrucional e realizado online, por meio da plataforma digital da Co.liga. Possui cinco horas de duração e o conteúdo envolve temas como: os fundamentos da comunicação (emissor, mensagem, canal, receptor, ruído); os fundamentos do design gráfico (ritmo, hierarquia, modulação, cor, tipografia, imagem e suporte); como construir e ler imagens, codificando e decodificando; como ampliar o repertório através da análise crítica das mensagens gráfico-visuais que nos cercam.

As aulas acontecerão nos dias: 26/10 (quarta-feira) – das 7h às 12h (Centro Oportunizar) e das 12h às 17h (Centro Oportunizar, Telecentro e Estação Cidadania); 28/10 (sexta-feira) – das 7h às 12h (Centro Oportunizar, Telecentro e Estação Cidadania); e 29/10 (sábado) – das 8h às 13h (Centro Oportunizar).

No total, serão beneficiados 240 jovens, que receberão certificados de conclusão do curso ao final das aulas.

