A professora de Educação Física Daniela Silva Pires, de 45 anos, moradora de Bom Jardim, Região Serrana do Rio de Janeiro, é uma das cerca de 700 pessoas encaminhadas desde agosto pela Central Estadual de Regulação (CER) para receber atendimento, realizar exames ou cirurgia no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

Revezando-se todos os dias entre as aulas ministradas em escolas públicas e particulares, a professora aguardava por um procedimento cirúrgico no joelho.

“Fiquei muito feliz em receber o telefonema avisando da minha consulta. Quero voltar a dar aulas sem ter que parar devido à dor”, comemorou Daniela, que terá cirurgia marcada após fazer exames para o risco cirúrgico.

Nestes últimos três meses, o hospital, referência no atendimento de média e alta complexidade na região, ganhou centro cirúrgico destinado à cirurgia geral e ortopédica. O novo local conta com quatro salas, com capacidade para realizar até 200 procedimentos por mês. Além do centro cirúrgico, a unidade também abriu 18 leitos de enfermaria para exames pré e pós-operatórios e quatro consultórios para o novo setor.

“O Zilda Arns teve um papel fundamental para a população do estado nos momentos mais críticos da pandemia. Com a redução na demanda de pacientes com Covid-19, chegou o momento de redefinirmos o perfil de atendimentos da unidade. E a abertura do centro cirúrgico faz parte dessa nova etapa do hospital”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

“Nosso projeto deu certo e estamos realmente atendendo à população e ajudando a zerar a fila de cirurgias e exames no Estado”, ressaltou o diretor do Zilda Arns, Marcus Russoni

Construído em uma área de 54 mil metros quadrados, o Zilda Arns é o maior hospital do interior do estado, atendendo a uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas, de 12 municípios fluminenses. A unidade é referência no tratamento de pacientes que necessitam de leitos de cuidado intensivo, tanto adulto como pediátrico. O acesso aos leitos acontece exclusivamente por meio da Central Estadual de Regulação (CER).

O hospital completou quatro anos de funcionamento em março e já realizou mais de 35 mil atendimentos à população. Criado com objetivo de reduzir a necessidade de moradores da região percorrerem quilômetros para conseguir uma internação, o hospital conta com 237 leitos (109 de UTI adulto e 30 de UTI pediátrica).

A unidade também está oferecendo exames de colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia e ecocardiograma mensalmente, ampliando o acesso a esses exames na região do Vale do Paraíba. De acordo com o diretor médico do hospital, Caio Larcher, mais de duas mil pessoas foram beneficiadas com estes serviços nos últimos três meses.

Moradora de Barra do Piraí, a dona de casa Mirtes Fontes, de 66 anos, é – como a professora Daniela Silva Pires – uma destas pessoas. No mesmo dia, ela aguardava junto ao marido Carlos, de 68, para fazer exame de endoscopia no Centro de Imagens do Zilda Arns. Como ela, dezenas de pacientes chegam até o hospital diariamente por meio de vans e micro-ônibus das secretarias municipais de Saúde.