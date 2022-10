A operação “VR em Ordem”, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que integra a Guarda Municipal (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e agentes do programa “Segurança Presente”, retirou 20 veículos em situação irregular das ruas de Volta Redonda, entre eles um carro conduzido por um motorista suspeito de embriaguez ao volante e envolvido em um acidente. O balanço é referente à operação realizada na última semana (entre os dias 10 e 16), atendendo diversos bairros.

O acidente foi registrado na noite de sábado (15), na Vila Santa Cecília. O suspeito de 50 anos dirigia um Nissan Sentra, que atingiu a porta de outro veículo ao fazer uma conversão errada na Rua 33. No momento da colisão, o condutor do veículo atingido colocava o filho de um ano na cadeirinha de transporte. O motorista do Sentra tinha sinais de embriaguez, estado que foi comprovado por um perito do Instituto Médico Legal (IML). O caso foi levado à 93ª DP (Delegacia de Polícia).

Os outros veículos – quatro automóveis e 15 motocicletas – recolhidos foram flagrados obstruindo via pública ou bloqueando garagens; condutor sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), documento vencido e sem equipamento obrigatório; veículos sem placas, não registrado ou com características alteradas, escapamento adulterado (o que deixa a motocicleta barulhenta).

“Retiramos das ruas de Volta Redonda mais de 80 motocicletas barulhentas e que tiravam o sossego da população. As equipes estão focadas nas motos com descarga livre, sem placa e condutor sem capacete. As fiscalizações não têm data para encerrar”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

