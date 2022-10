O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi diagnosticado com o vírus H1N1 e princípio de pneumonia. De acordo com sua assessoria de imprensa, por recomendação médica, todos os seus compromissos precisaram ser cancelados até a quarta-feira (dia 26). Neste período, Castro deverá fazer os despachos de casa.

Com quase 60% dos votos, Cláudio Castro foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2022.

Foto: Divulgação