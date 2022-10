A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, em 1.229 oportunidades de trabalho nas regiões Metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do Rio. A Região Metropolitana é a que oferece mais oportunidades: 954, entre as quais 226 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para PcDs, destacam-se as 20 posições para assistente social, com salários de até R$ 6 mil; 14 vagas para terapeuta ocupacional, com salários que podem chegar a R$ 7,2 mil, e outras 19 para preparador físico, com salários de até R$ 4,8 mil, todas no município do Rio de Janeiro.

Na capital existem boas posições para ampla concorrência, tais como 80 para auxiliar operacional de logística, com exigência de Ensino Médio completo e salários de até R$ 2,4 mil; 100 para motorista de ônibus rodoviário, todas em Jacarepaguá. Estão disponíveis, ainda, 41 vagas para operador de telemarketing ativo na Penha e em Campo Grande. Também na Zona Oeste há uma vaga para chefe de serviços de limpeza, com exigência de Ensino Médio completo e remuneração de até R$ 2,4 mil.

– Trabalho é um direito de todos e gerar empregos para que os cidadãos fluminenses tenham uma melhor qualidade de vida é uma das prioridades do nosso governo. Temos avançado significativamente na geração de novos postos de trabalho e vamos continuar investindo em políticas públicas para aumentar cada vez mais a empregabilidade em todas as regiões do Estado do Rio – afirmou o governador Cláudio Castro.

No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou em 116 oportunidades para diferentes funções, incluindo cinco para eletricista e 28 para servente de obras, no Centro de Valença. Já para a cidade de Paraty, na Costa Verde, estão sendo oferecidas três vagas para farmacêutico, sendo uma para PCD e duas para ampla concorrência, com salários que podem chegar a R$ 4,8 mil.

Na Região Serrana, as 156 oportunidades são para as cidades de Teresópolis e Petrópolis, entre elas cinco para porteiro, cinco para vigia e cinco para zelador, todas para atuar no Centro de Petrópolis, com salários de até R$ 2,4 mil. Em Teresópolis, existem 10 vagas para auxiliar de linha de produção, sem escolaridade exigida.

Todas as oportunidades são oferecidades por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sine realiza análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Foto: divulgação