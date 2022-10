A tradição de excelência da Fundação Educacional Severino Sombra, mantenedora da Universidade de Vassouras, levou ao preenchimento de uma antiga lacuna da forte demanda por um curso de Direito nas cidades de Miguel Pereira e Paty do Alferes. E, quatro anos após sua inauguração, a Faculdade de Miguel Pereira cresceu e se consolidou, inaugurando, nesta quarta (dia 26), o novo prédio da Famipe (Faculdade de Miguel Pereira).

O evento contou com a presença de diversas autoridades como o ministro da educação Victor Godoy Veiga; do ministro da tecnologia Paulo Alvim e do secretário de educação do estado – Alexandre Valle, o prefeito André Português e o Presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, Marco Capute.

A faculdade, criada a partir de um esforço conjunto com a Prefeitura de Miguel Pereira, que cedeu o prédio onde a instituição funcionava até então, 4 anos depois de sua inauguração presenteou a cidade no seu aniversário de 65 anos de emancipação com a entrega do novo prédio.

“É para mim um imenso orgulho firmar parcerias que beneficiem a população com o prefeito André Português. Ele queria transformar Miguel Pereira em cidade universitária e nos procurou para transformar o sonho em realidade. Mas saibam: isso que está acontecendo hoje é o sonho do André”, disse o presidente da Fusve, Marco Capute.

Os números do novo Campus Universitário são superlativos: a Fusve investiu na compra de 11 terrenos onde construiu-se mais de 7 mil metros², 30 salas de aula, diversos laboratórios modernos e equipados com alta tecnologia, biblioteca climatizada e ampla, tribunal de júri simulado – tudo com acessibilidade para os alunos e comunidade.

A expectativa com a inauguração do novo campus é de que atraia centenas de novos estudantes para Miguel Pereira e que sejam gerados 300 empregos diretos e 1 mil e 500 indiretos.

Desde a inauguração, a Faculdade de Miguel Pereira não parou de crescer e oferecer novos serviços à comunidade. Vários cursos de extensão já foram – e continuam sendo ministrados -, todos próximos da realidade dos moradores e a preços acessíveis. Além disso, a Famipe ampliou a oferta dos cursos de graduação e oferece no momento os cursos de Direito, Pedagogia, Gestão pública e Gestão de Recursos Humanos, todos com desconto de 50% na mensalidade para moradores e servidores públicos de Miguel Pereira, Vassouras e Paty do Alferes. Após uma grande demanda da comunidade, a Famipe também passou a ofertar o curso técnico em Enfermagem, além de diversos cursos de pós-graduação.

Segundo o diretor da Famipe, professor Jesimar Alves, em apenas 4 anos já deu para colher o fruto dos esforços de todos os funcionários e alunos da instituição. O curso de Gestão Pública recebeu na avaliação do MEC a nota máxima – 5, e o curso de Direito em uma escala de 1 a 5 recebeu nota 4. “As avaliações mostram nosso empenho e dedicação. Aqui trabalhamos com Ensino, Pesquisa e Extensão, pilares que movem a atuação de uma instituição de Ensino Superior que trabalha com qualidade. Em poucos anos, já sabemos que podemos mudar a vida de nossas comunidades. Nossa meta é seguir realizando o sonho do General Severino Sombra, fundador da Fusve, em não só entregar um canudo ao aluno, mas uma nova perspectiva de vida a cada um deles”, disse Jesimar.

O novo prédio da Famipe está instalado na Rua Nelson Nobre, nº 491, no Centro de Miguel Pereira.

Foto: divulgação