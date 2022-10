Um projeto guardado a sete chaves, mas que o leitor da Folha do Aço acompanha desde 21 de dezembro de 2019 (edição 445) detalhes exclusivos sobre o seu desenrolar, finalmente foi oficializado. A CBS Previdência anunciou a expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília.

Detalhes do empreendimento foram apresentados na tarde de quinta-feira (dia 27), como a construção de mais uma torre – no terreno do antigo Hortifruti – interligada por uma passarela panorâmica. O espaço ganhará também uma nova fachada, com visual moderno e minimalista.

De acordo com os administradores do projeto, a expansão tem o objetivo de complementar o mix existente, oferecendo novas marcas e a presença de grandes nomes do varejo, “proporcionando melhor ambiência, conforto e convivência aos clientes”. A proposta é que o mix de operações receba mais opções de gastronomia, lazer e novas lojas.

“Por muito tempo, ouve-se esse burburinho na região, então é uma alegria enorme concretizar esse momento e trazer para o público o que ele realmente deseja. Essa expansão é a certeza de que podemos crescer e agregar cada vez mais em opções de consumo e lazer para a região Sul Fluminense, já que todos aguardam por esse momento há algum tempo”, afirmou Tiago Gama, gerente geral do Sider.

O início das obras está previsto para ocorrer ainda esse ano e a entrega do projeto programada para 2024. O complexo vai agregar mais de 6.500 m² de Área Bruta Locável (ABL), totalizando 17.500 m². O custo do investimento não foi revelado pela CBS, mas a especulação é que alcance R$ 100 milhões.

A Folha do Aço apurou que uma das muitas condições estabelecidas às empresas que trabalharão na execução da obra é que todo material, incluindo cimento e estruturas de aço, seja adquirido da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Concorrência

Atualmente, no ranking da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o Sider é um dos empreendimentos com menor vacância e o faturamento dos lojistas por metro quadrado é superior à média nacional, segundo a AD Shopping, administradora e comercializadora do complexo instalado na área central da Vila. No entanto, o que se percebe é a redução do interesse do público por frequentar as dependências daquele que por cerca de três décadas foi o principal centro comercial do Sul do Estado.

O fôlego foi perdido com a chegada de novos empreendimentos no setor. Um deles foi o Park Sul, inaugurado em outubro de 2018, na Rodovia dos Metalúrgicos.

Para reconquistar o status de referência, a direção da CBS Previdência se debruçou sobre um estudo de viabilidade de expansão. A parte ambiental não deve ser deixada de lado. A previsão é que o projeto arquitetônico contemple uma área verde.

Originalmente, chegou a ser cogitada a adaptação do imóvel do Extra Supermercados como parte da expansão do Sider Shopping. Depois de muitas negociações, que incluíram a desapropriação da Rua 23-B, esta possibilidade acabou descartada.

Foto: divulgação