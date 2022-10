O projeto de vistoria itinerante oferecido pelo Detran RJ estará em Pinheiral mais uma vez no próximo dia 10 se novembro (quinta-feira), de 10h às 17h, na Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, localizada na Rodovia Benjamin Constant, nº 4.703, no KM 5 – Área Rural. O agendamento deve ser feito através do site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

Por meio da vistoria itinerante os motoristas interessados terão acesso aos serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

A ação tem como objetivo evitar que as pessoas se desloquem a outras cidades, levando mais comodidade aos moradores da região.

Foto: Divulgação