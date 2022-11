Mesmo após o governador Cláudio Castro (PL) determinar a atuação do Batalhão de Choque da Polícia Militar na desobstrução de rodovias, o estado ainda apresenta diversos trechos com bloqueios na tarde desta terça-feira (dia 1º). O governador alega que ‘é preciso respeitar o resultado das urnas’ e diz que ‘o direito de ir e vir das pessoas não pode ser prejudicado’.

Pelo segundo dia, manifestantes contrários ao resultado das eleições seguem protestando em diversas rodovias pelo país. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém o silêncio sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o boletim mais recente da CCR RioSP, a Rodovia Presidente Dutra está com tráfego parcialmente bloqueado na altura do km 281, em Barra Mansa. Há retenção de quatro quilômetros na pista sentido Rio de Janeiro e de três no sentido contrário, em direção à São Paulo. O mesmo ocorre em Resende, na altura do km 310, onde a lentidão também chega a quatro quilômetros.

Há registros de congestionamento ainda no município de Queimados, na Baixada Fluminense, e nas cidades paulistas de Taubaté, São José dos Campos, Canas, Pindamonhangaba e Arujá.

A Polícia Rodoviária Federal apura também a informação de usuários da Rodovia Presidente Dutra sobre manifestantes que fecharam a passagem na altura do km 252, no bairro Varjão, em Piraí.

Na Rodovia Rio-Santos (BR-101), o fluxo também foi interrompido nos km 533 e 576, em Paraty, estando o último trecho fluindo parcialmente. A retenção é de um quilômetro nos dois locais. Em Angra dos Reis, o tráfego está totalmente bloqueado no km 486.

Até o momento, manifestações foram registradas em rodovias de, pelo menos, 16 estados, de acordo com a PRF.

A CCR recomenda que os motoristas evitem trafegar por essas regiões até a normalização das condições de tráfego. Também é aconselhado consultar as condições da rodovia por meio do telefone 0800-0173536 (Disque CCR RioSP).

Foto: Reprodução / Redes Sociais