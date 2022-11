Um homem, de 45 anos, e uma mulher, de 28, foram presos em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (dia 14), suspeitos de furtar produtos de uma hamburgueria, em Volta Redonda. O alvo da ação do casal foi o La Brasa Burguer, estabelecimento situado na Rua Senador Pinheiro Machado, no bairro Jardim Amália I.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi localizada às margens da BR-393 (Lúcio Meira), entre os bairros Jardim Amália I e II. Eles estavam com um carrinho de madeira e, no interior, havia 60 peças de contrafilé, 60 de queijo mussarela, quatro potes de sorvete, uma furadeira, fios elétricos e um rádio de comunicação.

Os dois chegaram a tentar convencer os policiais de que encontraram os produtos na calçada. Mas, segundo os agentes, as imagens de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) mostraram a dupla invadindo a lanchonete pelos fundos. Para isso, eles precisaram derrubar o exaustor e entrar pelo buraco do equipamento.

O casal foi preso em flagrante e levado para a 93ª DP, onde o crime ficou registrado.

Foto: Reprodução