O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) segue com os trabalhos de ampliação do reservatório de água do Getúlio Vargas. De acordo com a autarquia, a capacidade de armazenamento passará dos 80 mil litros atuais para 600 mil, aumentando em mais de sete vezes o volume de água atual. Além disso, a elevatória será modernizada e o sistema de bombeamento será ampliado.

De acordo com o coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, as obras vão melhorar o abastecimento de toda a região. “As melhorias vão atender não apenas os moradores do Getúlio Vargas, mas toda a população do Vale do Paraíba. As bombas usadas atualmente possuem 50 cavalos de força, mas com a ampliação serão substituídas por equipamentos com 75 cavalos de potência”, explicou Zeca.

Ainda segundo o coordenador, a expectativa é que o novo reservatório comece a atender a população nas próximas semanas. “A nossa equipe está em fase de conclusão da obra, esperamos finalizar o quanto antes para entrar com o novo sistema de abastecimento em breve”, disse.

Foto: Divulgação