As repartições públicas municipais de Barra Mansa funcionarão em horário especial nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. A abertura da competição será no dia 20, mas a equipe Canarinha estreia no dia 24, às 16h, contra a Sérvia. As próximas partidas da Seleção Brasileira na primeira fase serão em 28/11, contra a Suíça (às 13h), e 02/12 com o Camarões (às 16h).

Conforme decreto publicado pela Prefeitura de Barra Mansa (10.914/22), os expedientes nestes dias serão os seguintes: das 8h às 13h em 24/11 e 02/12; e das 8h às 11h em 28/11.

O horário especial não se aplica aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, e aos que prestam serviços considerados emergenciais e essenciais para a manutenção urbana, como: UPA (Unidade de Pronto Atendimento), serviços de pronto-socorro, como o Samu; Guarda Municipal e Funerária.