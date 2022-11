Depois de praticamente dois meses, Volta Redonda registrou uma nova morte por Covid-19. Segundo boletim epidemiológico, divulgado na quinta-feira (dia 17) pela secretaria municipal de Saúde, o 1.442º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia é de um paciente que estava internado no Hospital São João Batista e faleceu na quarta (dia 16).

De acordo com a SMS, a vítima da doença estava com o esquema vacinal incompleto, faltando a 4ª dose da vacina, ou seja, o segundo reforço. A última semana registrou 353 casos positivos e já são 26 pessoas internadas nos hospitais públicos do município – sendo 17 no HSJB e nove no Hospital Regional. Ainda segundo as autoridades de Saúde do Município, dez desses pacientes estão na UTI.

“Estamos muito preocupados. Estamos com pouca vacina, quase nenhuma. Para ter uma ideia, temos seis mil crianças para serem vacinadas e estão chegando 350 doses apenas. A secretária de Saúde, Conceição Souza, está muito envolvida, tentando buscar alternativas, mas não está fácil dessa vez. Mas somos brasileiros e vamos vencer”, diz o prefeito Neto (sem partido).

A Prefeitura informou que o Município já cobrou do governo federal o envio de novas remessas da vacina, frisando que o Ministério da Saúde é o responsável pela distribuição aos estados e municípios. A previsão é que os estoques sejam reabastecidos nas unidades de saúde nesta semana, com a chegada de novas doses a partir desta sexta-feira (dia 18).

Situação preocupante

Os números, mais uma vez, são alarmantes em Volta Redonda. No período entre os dias 6 e 12 de novembro, foram 343 novos casos de Covid-19 confirmados na cidade. Com os novos registros, a SMS contabiliza 78.096 casos confirmados desde março de 2020.

O aumento da taxa de contaminação provavelmente está sendo causado pela nova subvariante da Ômicron, acredita o médico Carlos Vasconcellos. “A BQ.1 é uma das subvariantes da Ômicron que circulam pelo mundo, e está mostrando uma vantagem de crescimento significativa sobre outras sublinhagens da Ômicron circulantes em muitos locais, incluindo Europa e Estados Unidos da América e, portanto, merece monitoramento rigoroso. O que sabemos até o momento é que essa subvariante é altamente contagiosa, por isso, as medidas de controle e prevenção precisam ser reforçadas”, disse o sanitarista que trabalha na SMS.

A situação atual acende um alerta nas autoridades a poucos dias da Copa do Mundo e das festas de final de ano. O que está totalmente descartado no momento, conforme afirmação do prefeito Neto, é o lockdown – fechamento de comércios e outros locais.

“Não pretendemos, de jeito nenhum, fechar comércio ou igrejas, mas vamos buscar uma solução para as máscaras. Eu, particularmente, voltei a usar, e estamos recomendando a população que use também”, sugeriu. “A situação é delicada, estamos preocupados e a vacina está faltando. Estou rezando muito para que a pandemia não volte como na primeira vez. Mas precisamos rezar e nos cuidar”, recomenda o prefeito.

Recentemente, a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgaram um alerta sobre o aumento de casos de Covid-19 no país. Na nota, as instituições defenderam a volta do uso de máscaras de proteção, pediram aquisição de mais doses de vacina para garantir o aumento da cobertura vacinal na população e ressaltaram a importância da ampliação da testagem. “Usem máscaras e tomem as vacinas para que não aconteça o pior”, frisou Neto.

Esquema vacinal incompleto

Informações preliminares apontam que a maioria dos internados nas unidades de saúde de Volta Redonda não completou o esquema de vacinação. O Ministério da Saúde recomenda que pessoas acima de 18 anos tomem quatro doses da vacina contra a Covid-19.

“No Hospital São João Batista, por exemplo, dos 14 internados, dois tem zero vacina; seis estão com o esquema completo e outros seis faltando pelo menos uma dose de reforço. Os demais internados estamos levantando as informações”, observou o médico Carlos Vasconcellos.

Na Cidade do Aço, os testes para o diagnóstico da Covid-19 estão sendo oferecidos em todas as 46 unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF), sendo recomendado para pessoas com sintomas gripais.

Vacinação

A aplicação da quinta dose foi iniciada em Volta Redonda para imunossuprimidos (baixa imunidade) a partir de 18 anos, e idosos acima de 80 anos – que são considerados grupos de risco para a doença. Porém, devido à escassez de doses, a vacinação contra a Covid-19 está temporariamente suspensa.

A Prefeitura estuda novas medidas de prevenção para controle da Covid-19, inclusive está em discussão com a secretaria municipal de Saúde a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. No último dia 9, a pasta emitiu uma nota técnica aos serviços de saúde, unidades escolares e estabelecimentos comerciais, contendo nova recomendação para uso da proteção.

Foto: arquivo/divulgação