Morreu no início da madrugada deste domingo (dia 20), policial militar reformado Mário Fernando Inocêncio dos Santos. Ele estava internado no Hospital Regional, no bairro Roma, em consequência da Covid-19.

Inocêncio, como era conhecido, durante anos foi lotado no 28º Batalhão, com sede em Volta Redonda. O corpo dele será sepultado às 16 horas, no Cemitério Municipal do Retiro. Não haverá velório.