O Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí, iniciou a vacinação de crianças dos 6 meses a 2 anos e 29 dias, com agendamento nos postos de saúde dos bairros, bem como no Centro de Especialidades Médicas Albert Sabin (antigo posto de saúde), no bairro Santana. A medida foi tomada porque a Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou, neste primeiro lote, apenas 13 frascos.

O lote foi encaminhado para a Coordenação Geral de Armazenagem da SES (CGA), em Niterói, onde estará disponível para os municípios retirarem. Na sexta (dia 18), a Secretaria de Saúde de Barra do Piraí pegou as doses na capital fluminense e trouxe para a cidade. A estratégia do agendamento foi feita no final de semana, segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Irinea Santana.

“São 13 frascos, cada um deles com 10 doses; ou seja, ainda é pouco para atender a demanda do município. Porém, a estratégia é agendar nos postos de saúde de cada bairro, bem como no Albert Sabin, na Santana, para não ocorrer desperdício de vacina. A Secretaria de Estado de Saúde recebeu as 76 mil doses da vacina Pfizer disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde, para imunização de crianças que tenham comorbidades”, afirma.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ratifica o compromisso de Barra do Piraí em respeitar o calendário. “Ao longo desses dois anos de pandemia, tivemos a responsabilidade sobre a aplicação das doses disponíveis, sempre de acordo com o Programa Nacional de Imunização. Assim, iremos cumprir a vacinação dos bebês com as vacinas da Pfizer”, relembra o chefe do Executivo.