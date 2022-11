A semana no UniFOA começou com mais uma parceria, que poderá dar assistência a cerca de 600 famílias. Na manhã desta segunda-feira (dia 21), o presidente da FOA, Eduardo Prado, assinou um convênio com o bispo Dom Rodnei Francisco, da Igreja Católica Apostólica Brasileira (ICAB), que possui cinco unidades na Diocese de Volta Redonda.

O encontro aconteceu na sala da Presidência, com a participação da reitora do UniFOA, Úrsula Fraga, da pró-reitora de Extensão, Ana Carolina Callegario, e do padre Manoel Barbosa, da Paróquia de São Cosme e São Damião, localizada no bairro Padre Josimo.

Segundo o presidente da FOA, o objetivo dessa parceria é formalizar os atendimentos de saúde na Policlínica Dr. André Sarmento Bianco e na Clínica Odontológica ao público que frequenta as igrejas dessa diocese, além de atividades de outras áreas.

“Estamos muito felizes com mais esse convênio, para que mais pessoas sejam atendidas, tanto na Policlínica quanto na Clínica Odontológica, e ainda pelos projetos de Extensão, com a participação de nossos estudantes”, ressaltou Eduardo Prado.

Ele explicou ao bispo e ao padre que essa parceria é importante para que os universitários coloquem em prática os conhecimentos acadêmicos e, por isso, é necessário que as ações propostas tenham vínculo com a grade curricular dos cursos.

A sede da ICAB é a Catedral de São Jorge, localizada no bairro Jardim Ponte Alta. As outras unidades são: Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Colônia Santo Antônio – Barra Mansa); Paróquia de Santo Expedito (São Luiz da Barra, Califórnia – Barra do Piraí); Paróquia de Santa Edwiges (249 – Volta Redonda); além da já mencionada Paróquia de São Cosme e São Damião (Padre Josimo – Volta Redonda).

