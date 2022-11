O vereador Betinho Albertassi apresentou requerimento na Câmara de Volta Redonda pedindo esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde sobre a falta de médicos em Unidades Básicas de Saúde de município. O parlamentar recebeu reclamações da falta de profissionais nos bairros Açude, Coqueiros, Retiro, além do fechamento da UBSF no Jardim Cidade do Aço.

Um dos pedidos é sobre a falta de pediatra e ginecologista na Unidade Básica de Saúde da Família no Açude I. Segundo o vereador, a população não obtem informação sobre quando será retomado o atendimento. Na UBSF do Coqueiros, há carência de cardiologista, assim como na UBSF no Retiro.

Betinho Albertassi fez questionamentos e solicitações sobre o problema, entre eles o motivo da UBSF estar sem médico, a data de retorno dos atendimentos e como está sendo feito o planejamento de atendimentos.

O vereador também questionou o fechamento da UBSF Jardim Cidade do Aço e a previsão de reabertura da unidade.

“São essas unidades que estão mais perto população, desafogando as emergências dos hospitais. É necessário encontrar brevemente soluções práticas para a falta de médicos nas unidades de saúde do município”, afirmou Betinho Albertassi.