Morreu na noite de segunda (dia 21) o comerciante Alírio de Freitas, de 91 anos, um dos mais antigos de Volta Redonda. Irmão do ex-vereador e ex-prefeito Walmir de Freitas, ele estava internado no Hospital do Retiro, em Volta Redonda.

Alírio foi proprietário por 30 anos de um restaurante e bar que levava seu nome, no bairro Barreira Cravo. Deixa mulher e uma filha.

O velório acontece na Capela Mortuária, no Retiro, e o sepultamento será às 13h, no Cemitério do Retiro.