O deputado estadual Gustavo Tutuca segue trabalhando firme pelo município de Paraty, ao lado do prefeito Luciano Vidal. Nesta terça-feira (dia 22), eles estiveram no Quartel General da PM para uma reunião com o Secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Pires. Em pauta, necessidades de melhorias na segurança pública na cidade: operações focadas em combater o crime organizado; um núcleo do Batalhão de Turismo; reforço policial para grandes eventos; reforma do DPO na entrada da cidade; e instalação do novo DPO em Barra Grande.

“São demandas importantes que foram trazidas pelo prefeito Vidal e que fiz questão de levar pessoalmente ao coronel Henrique. Segurança pública é um compromisso e um dever de todos, do poder executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, e também do legislativo. Como deputado estadual, seguirei trabalhando por Paraty e pelo interior do estado em todas as áreas de atuação. Quero agradecer ao coronel Henrique, que nos atendeu prontamente, e ao governador Cláudio Castro, por abraçar as demandas do interior do estado”, disse Tutuca.

Na última semana, Tutuca e Vidal já haviam se reunido com o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, para dar continuidade às ações em parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura de Paraty.