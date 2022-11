Com o tema “Rios em nossas vidas: O desafio de Regular – A mobilização, comunicação e educação para regulação das águas”, o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) realiza o décimo Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro, o ECOB. Depois de dois anos, o evento retorna ao formato presencial e acontecerá no Centro de Convenções General Sombra em Vassouras, das 8h às 22h, do dia 30 de novembro a 3 de dezembro. Haverá ainda transmissão simultânea pelo canal do Fórum Fluminense no YouTube, abrindo a participação do público com perguntas e comentários através do chat do canal.

As inscrições para o ECOB estão abertas, com prazo para participação presencial até o dia 24 de novembro, e virtual até 30 de novembro. A partir dessa inscrição será gerado o certificado de participação. Para saber mais sobre o evento e realizar a inscrição, basta acessar o site https://www.even3.com.br/x_ecob_rj/ .

O ECOB é um evento que visa promover a integração entre os Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro e estimular o diálogo e reflexãoentre todos os participantes do evento sobre a gestão das águas, servindo também como espaço para divulgação de programas, projetos e planos de ações em andamento.

Nesta edição, o Encontro contará com cerimônia de abertura, mesa de debates, minicursos, visitas técnicas, apresentação de trabalhos técnicos-científicos e realização da Assembleia Geral do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas.

Sobre o Fórum Fluminense

O Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas é uma instância colegiada formada pelos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro legalmente instituídos. São eles: o Comitê de Bacia Baía da Ilha Grande, o Comitê Guandu, o Comitê Médio Paraíba do Sul, o Comitê Piabanha, o Comitê Baía de Guanabara, o Comitê Lagos São João, o Comitê Rio Dois Rios, o Comitê Macaé e das Ostras e o Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Criado com a missão de articular a implementação e promover a integração e a gestão das águas nestes Comitês, o Fórum Fluminense visa o fortalecimento dos mesmos como entes do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SEGRHI. O Fórum também tem a responsabilidade da organização do Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas e se fortaleceu a ponto da sua coordenação participar da organização do Encontro Nacional de Comitês de Bacia.