Uma criança de 7 anos, morador de Angola, viajou mais de 6 mil quilômetros com destino a Volta Redonda para realizar uma cirurgia cardíaca. A falta de previsão da realização do procedimento em Angola, fez com que os pais buscassem uma alternativa no Brasil. Felizmente, o plano de saúde da família cobria atendimentos fora do país e permitiu que o menino fosse operado no Hospital Unimed Volta Redonda.

Para o pai, Marcu Gomes, a indicação do hospital na Cidade do Aço foi oportuna, permitindo que a sua tia, que mora em Barra Mansa, pudesse estar ao lado de seu filho durante todo o processo de internação na UTI pediátrica da unidade. Marcus enfatiza que a cirurgia foi um sucesso: “Foi tudo além das expectativas, atendimento excepcional, tecnologia, profissionalismo em estar ali o tempo todo com o paciente para saber se está tudo bem, acompanhamento do início ao fim. Mesmo à distância, pude sentir o profissionalismo e atenção que deram ao meu filho. Todo cuidado que ele esteve envolvido contribuiu para sua recuperação”, celebra. O procedimento foi realizado pela equipe de cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital Unimed Volta Redonda comandada pelo cirurgião cardiovascular Dr. Andrey Monteiro.

A rápida recuperação da criança surpreendeu a todos, inclusive a cardiologista pediátrica Dra. Fátima Casal, que acompanhou a criança desde os primeiros dias no hospital. Ela observa que o menino apresentava uma comunicação interatrial, ou seja, quando há um orifício no coração entre os dois átrios, que permite a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. A médica explica que esse quadro também pode ocasionar uma pressão do lado esquerdo maior que a do lado direito: “Dessa forma, mais sangue iria para o pulmão, o que com o tempo poderia resultar em um quadro grave, sendo o aumento da pressão pulmonar. Quanto mais rápido operar uma criança com esse diagnóstico, melhor será para ela”, destaca.

O presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, avalia que esse caso reforça os investimentos da Unimed Volta Redonda em ter um hospital de alta complexidade no estado do Rio de Janeiro. Ele observa que era comum, anos atrás, que as pessoas saíssem de Volta Redonda para buscar atendimento nas capitais. “Hoje recebemos pacientes de outros estados e até de outros países. O que comprova que o investimento que fizemos em diferenciação e segurança ao longo dos anos foi assertivo, possibilitando que mais pessoas pudessem se cuidar e contribuindo também para transformar a região em um Vale da Saúde”, destaca.

Para a diretora do Hospital Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote, o caso do menino consolida Volta Redonda dentro do mercado do turismo médico, quando pessoas precisam viajar em busca de tratamentos, cirurgias e outros serviços de saúde que não têm à disposição onde moram.

O Hospital Unimed Volta Redonda está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos nº 2.490, Casa de Pedra, Volta Redonda – RJ e atende clientes Unimed, particular e outros convênios.

