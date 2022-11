A pedagoga Ana Lucia Barbosa tem 34 anos, é doadora de sangue há 13 e pode dizer que tem um dia para chamar de seu, já que a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu a data de 25 de novembro como o Dia Nacional do Doador de Sangue. O objetivo é aumentar o número de doadores no mundo, conscientizando-os da importância do ato solidário e de amor ao próximo.

“Decidi ser doadora por vontade própria. Queria fazer algo para ajudar o outro de maneira espontânea”, conta Ana Lucia que faz aproximadamente duas doações anuais. “Para mulheres o prazo é de três meses de uma doação para outra. Sempre fica uma para algum caso emergencial”, explica.

Para a pedagoga, a doação de sangue é uma ação importante na contribuição do tratamento para diversas doenças. “É muito necessário a população saber que os bancos atendem a diversas pessoas, vítimas de acidente, pacientes com anemia crônica ou não, entre outras situações. Doem sangue, salve vidas. Um simples gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de outras pessoas é muito satisfatório”, aconselha Ana, que faz parte de uma pequena parcela da população brasileira que doa sangue de maneira regular.

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, são coletadas no Brasil, cerca de 3,6 milhões de bolsas/ano, o que corresponde ao índice de 1,8% da população doando sangue. O número fica um pouco abaixo da meta de 2% definida pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e bem atrás dos 5% registrados em países da Europa.

Até o dia 28 de novembro, hemocentros de todo o país se unem para homenagear esses doadores e sensibilizar a sociedade quanto aos benefícios desse gesto, que ainda registrou queda de até 50% em algumas regiões do país durante a pandemia.

Campanhas de

incentivo em VR

O Hemonúcleo de Volta Redonda, desde abril, promoveu 22 campanhas de incentivo à doação de sangue, por meio de parcerias com órgãos, empresas, instituições e grupos da sociedade, como igrejas, rádios e mídias sociais, envolvendo grupos comunitários. Uma das últimas participações foi do grupo ‘Doutoraço do Riso’ – projeto social formado por um grupo de “doutores palhaços”, que realizam visitas em hospitais, instituições de longa permanência (ILPI), comunidades carentes, dentre outros locais.

Também estiveram participando recentemente alunos do Colégio Estadual Piauí, por meio da campanha ‘Estudante Sangue Bom’. Além desses, estudantes dos colégios estaduais Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Militar; Interativo e da Escola Estadual Francisco Torres complementaram as contribuições.

Nas últimas semanas, o Banco de Sangue, em parceria com a Coordenadoria da Juventude (CoordJuvVR) e Guarda Municipal, também recebeu a campanha ‘Universitário Sangue Bom’. Acadêmicos do UniFoa; da UGB; UFF; Estácio; e UBM doaram sangue. Além deles, alunos do Instituto Tecnológico de Capacitação (ITEC) também aderiram.

“Estas campanhas são muito importantes para nos ajudar a aumentar o nosso estoque de sangue, principalmente neste período de festas, quando as doações, historicamente, acabam caindo. Ainda mais neste ano que temos a Copa do Mundo. A população precisa se conscientizar sobre a importância de criar o hábito de estar sempre doando sangue”, ressaltou o hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima.

O Hemonúcleo também firmou parcerias com as secretarias de Saúde de Pinheiral e de Piraí, que divulgam a campanha em seus municípios e trazem os doadores uma vez na semana a Volta Redonda. De acordo com o órgão ligado à secretaria municipal de Saúde, o estoque está em estado crítico, devido aos recentes feriados prolongados e, agora, com os jogos da Copa do Mundo, períodos em que o número de doadores cai. Os tipos O+, O-, AB+ e AB- são os mais necessitados no momento.

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona no Hospital São João Batista, das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Não é necessário o agendamento para a realização da doação e nem estar em jejum. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).

BM reforça

necessidade de doações

O Hemonúcleo de Barra Mansa também está intensificando a campanha de doação de sangue no município. De acordo com a coordenadora Thaís Mendes, apesar da regularidade do estoque atualmente, é preciso que este seja reforçado neste fim de ano, sobretudo para atender às demandas de urgência e emergência e das cirurgias eletivas na OncoBarra e na AngioBarra. Para isso, a prefeitura vem realizando captação nas escolas, dentre outras ações de incentivo.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins. A coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas.

Estoque em Resende em estado crítico

A secretaria de Saúde de Resende divulgou nesta semana que o Hemonúcleo está em alerta pelo baixo estoque de bolsas de sangue em todos os tipos sanguíneos. O serviço chama a atenção para doação, devido aos níveis críticos no estoque, que atende os hospitais das cidades de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis.

De acordo com os dados da unidade do último dia 21, o estoque está com: A+ e A- críticos; B+ e B- críticos; AB+ e AB- críticos; O+ e O- críticos. Todos os tipos sanguíneos precisam de doações com urgência.

Os voluntários poderão agendar a doação de sangue pelo telefone: (24)3381-4834 para agilizar o atendimento. O Hemonúcleo fica em anexo ao Hospital Municipal de Emergência, localizado na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas.

Quem pode doar

Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita, obrigatoriamente, até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento original com foto.

Se o voluntário tiver almoçado, o procedimento deve ser feito três horas depois. Se for um doador frequente, é preciso obedecer ao intervalo para a doação, que deve ser de dois em dois meses para homens, que podem doar no máximo quatro vezes por ano, e de três em três meses para mulheres, que podem doar no máximo três vezes por ano.

Condições básicas para doar sangue:

– ter entre 16 e 69 anos de idade (Menor de 18 anos deve apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto do pai, mãe ou tutor/guardião;

– idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos);

– pesar mais de 51 quilos e ter IMC maior ou igual a 18,5 (descontar o vestuário);

– apresentar documento de identificação oficial com foto (original ou cópia autenticada em cartório), em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade;

– dormir pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior à doação;

– não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

– não fumar duas horas antes da doação.

Foto: PMVR