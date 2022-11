A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, realizou na manhã desta terça-feira (dia 29), um encontro para debater e alinhar medidas sobre a conscientização e prevenção ao uso de drogas no município. A conversa contou com a participação de representantes da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod); do Conselho Tutelar; CRIAAD; Caps Estação Mental; UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e da Guarda Municipal. O encontro aconteceu na sede da Secretaria, no Parque da Cidade, localizado no bairro Jardim Boa Vista.

Cada representante pôde apresentar o seu ponto de vista e dissertar sobre a importância do debate sobre o tema. O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou o desenvolvimento do encontro e as ideias levantadas por todos os presentes. “Nossa reunião foi muito importante para buscar algumas ações específicas, com o intuito de visar o combate às drogas, o auxílio à reabilitação e colocar a Secretaria Municipal de Ordem Pública à disposição dos setores que necessitam de apoio em ações voltadas para combater a violência ocasionada pelo uso de drogas”, pontuou Abreu.

O coordenador da Compod, César Thomé, falou sobre a necessidade do diálogo e de botar em prática novas medidas para a prevenção de drogas no município. “Precisamos ter esse momento de conversar, de debater e levantar diversas questões. É de suma importância reunir a linha de frente para acharmos mais formas de resolução de problema”, destacou César, que ressaltou o aumento de casos nesta época natalina.

“Neste período do ano acontece o indulto de natal, que é a saída temporária dos detentos para a comemoração neste período natalino. O problema é que muitas pessoas utilizam deste benefício para sustentar o seu vício, abusando de álcool e outras drogas. Com isso, estamos trabalhando arduamente para achar medidas para afastar estas pessoas da dependência química, e o encontro de hoje foi fundamental para isso”, concluiu Thomé.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública pode ser contatada pelo número (24) 3322-7817. Sua sede está localizada na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, bairro Jardim Boa Vista (Parque da Cidade).

Foto: Divulgação