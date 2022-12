Morreu na manhã desta sexta-feira (dia 2), a policial civil Vera Lúcia Ayres, a Verinha, de 68 anos. Ela estava internada no Hospital Santa Cecília e teve complicações após uma cirurgia. Verinha deixa uma filha de 40 anos e dois netos.

Recentemente, o jornal Folha do Aço publicou matéria sobre a policial, que atuou por 50 anos na Polícia Civil, iniciando sua carreira em 1º de setembro de 1972, quando começou a trabalhar na extinta secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com sede em Niterói.

Na ocasião, Verinha foi homenageada por colegas de profissão. Luiz Huais Junior afirmou que ela sempre foi um exemplo de companheira. “Uma referência de policial e de ser humano. Décadas de dedicação e de serviços prestados com excelência. Ela é sinônimo de proteção, coragem, honra e determinação. Uma pessoa ímpar, com o coração gigante. Merecedora de todas as homenagens e honrarias”, elogia o também policial civil.

Maria Virgínia da Divindade, advogada e atendente geral da 93ª DP, também fez questão de destacar o bom serviço da amiga. “São 50 anos de profissionalismo exemplar, de competência, respeito e credibilidade junto à Polícia Civil. Vera Lúcia, Verinha com muito carinho, é querida pela população. Poucos chegam a todo esse tempo de polícia com credibilidade, respeito, competência e fidelidade no serviço. Quero parabenizá-la pelos serviços prestados com eficiência. Estrela é para brilhar”, ressalta a colega de trabalho.

O repórter cinematográfico Evandro Freitas lembra da amizade com a policial, existente há mais de 30 anos. “Tinha o prazer de atender um vereador já falecido e ele mandava eu fazer foto 3×4 na delegacia. Eu, como menor de idade, tinha que entrar pelos fundos da unidade policial. Ali tive o prazer de conhecer Vera, que todos chamam de ‘Xuxinha’. E foi um momento muito marcante da minha vida. Verinha me orientou, ajudou e passou todas as regras. Ali começou a nossa amizade. Até hoje temos um bom relacionamento, ela atende a todos muito bem e conhece todo mundo. Cinquenta anos de Polícia Civil não é brincadeira. A minha idade ela tem de profissão”, compara o amigo.

O velório acontece a partir das 14h de hoje e o sepultamento será no sábado (dia 03) às 9h30 no Portal da Saudade.

Foto: Evandro Freitas