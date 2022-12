Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas I (GAT I) e do serviço reservado (P2) apreenderam, na manhã de sexta-feira (dia 2), grande quantidade de drogas no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. A ação aconteceu após denúncia anônima de que traficantes estariam escondendo drogas em uma área de mata do bairro.

Após buscas foi possível encontrar nove tabletes de maconha 7kg; 404 trouxinhas de maconha 1kg; duas bolas de cocaína 2kg; e 123 pinos de cocaína. Todo material apreendido foi apresentado na 93º Delegacia de Polícia.

Foto: Divulgação PM